Coronavirus, Michela Persico: "Io e Rugani aspettiamo un figlio, ora ho paura"

CORONAVIRUS

I giorni di gioia in casa Rugani sono diventati momenti di paura. Michela Persico, compagna del difensore della Juventus, è risultata positiva al test per il Covid-19, ma allo stesso tempo ha annunciato la gravidanza: "Io e Daniele aspettiamo un figlio - ha rivelato a Chi -. Non riesco nemmeno a parlarne, i medici mi hanno rassicurato ma ora ho paura". Lei e Rugani vivono separati in questo momento: "Non posso vedere nessuno, ma ce la farò".

La Persico sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza ed è attualmente in isolamento a casa, mentre Rugani si trova a sua volta in isolamento al 'J Hotel'. "Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Anch'io non ho sintomi e sto bene. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.