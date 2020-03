Coronavirus, Matuidi: "Io asintomatico, ne usciremo più forti e generosi"

"Io sono positivo. Di solito amo pensare sempre positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone vibrazioni alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare ed eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo". Lo scrive sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, all'indomani dell'annuncio della sua positivita' al Coronavirus.