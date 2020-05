Coronavirus, Dybala dona 160 mila euro agli ospedali argentini

CORONAVIRUS

Paulo Dybala non dimentica le sue origini argentine. L'attaccante della Juve ha infatti deciso di aiutare con una donazione gli ospedali di Cordoba e Laguna Larga, dove è nato, alle prese con l'emergenza coronavirus. Un incubo che lo stesso Dybala ha vissuto da vicino: è guarito dopo oltre un mese e mezzo dalla scoperta della positività al Covid-19.

Come rivelato dal fratello Gustavo all'emittente argentina Cadena 3, "Paulo ha effettuato una donazione di 12 milioni di pesos (l'equivalente di circa 160 mila euro, ndr) per acquistare attrezzature da destinare agli ospedali di Rawson, San Roque e Florencio Díaz: per la sua Cordoba - ha dichiarato - Tutto è stato già acquistato: Paulo sta lavorando con il ministro Cardozo. Tra qualche giorno arriverà il tutto".