Coppa Italia, Lapo Elkann incita la Juventus e Allegri: "Si va per vincere"

"Caro mister e cari giocatori, stasera si va per vincere: che sia una partita cotta e mangiata": Lapo Elkann è tornato a scrivere sui social rivolgendosi di nuovo a Massimiliano Allegri e ai giocatori della Juventus. Un messaggio su Twitter per incitare i bianconeri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina dopo l'attacco al tecnico della Juventus che ha fatto seguito al pari di campionato contro il Bologna.