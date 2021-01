Coppa Italia, la nuova continuità della Juventus per la rivincita contro l'Inter

COPPA ITALIA

Quella contro lo Spal è stata poco più che una formalità per la Juventus, che ha superato i quarti di finale di Coppa Italia in scioltezza pur schierando sette under 23 tra titolari e cambi. Una gara che a Pirlo darà indicazioni soprattutto dalle prove dei più giovani, dal più rodato Frabotta ai vari Dragusin, Fagioli, Di Pardo e Da Graca (entrato nel finale), buoni minuti anche per De Ligt e si è rivisto pure Alex Sandro. E poi ci sarà l'occasione per la rivincita contro l'Inter dopo lo 0-2 di San Siro in campionato del 17 gennaio. lapresse

Pirlo non lo ha nascosto dopo il 4-0 agli emiliani: "Dobbiamo cancellare quella sconfitta, l'obiettivo è la finale di una competizione a cui teniamo". Le parole riflettono la maggior serenità del tecnico, che sembra aver ritrovato quella regolarità di risultati che sotto la sua gestione non ha mai ricalcato i nove anni precedenti: con quella di ieri siamo a sette vittorie nelle ultime otto partite in tutte le competizione, l'unico ko è proprio quello subito da Antonio Conte.

E poi c'è il dato degli zero gol subiti negli ultimi tre match, sicuramente agevolato da due avversari di livello inferiore, Bologna e Spal, ma in cui bisogna inserire la sfida in Supercoppa Italia contro il Napoli. Aggiungendo il recupero di tutti i giocatori che si erano fermati per Covid-19, la Juve può guardare con maggiore serenità alle prossime partite.

D'altronde per i bianconeri arriva un mese d'inferno: da qui al 2 marzo nove partite, comprese quelle di Coppa Italia contro l'Inter (2-9 febbraio), l'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto (17 febbraio) e le sfide di campionato contro Roma e Napoli (6 e 13 febbraio). Ci sarà bisogno di tutti perché la stagione inizia davvero ad entrare nel vivo.