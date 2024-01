Chiesa non sorride: poche chance di vederlo con l'Empoli. L'Inter nel mirino

JUVENTUS

Il 26enne figlio d'arte spera di farcela per la grande sfida del 4 febbraio con i nerazzurri

Federico Chiesa rischia seriamente di saltare la quinta partita stagionale in Serie A a causa di un problema fisico. Dopo l'assenza di Lecce, l'esterno potrebbe costretto a dare forfait pure sabato per l'Empoli: colpa di un riacutizzarsi di un trauma contusivo al ginocchio. Qualche speranza di rivederlo con i toscani Allegri la coltivava, ma c'è poco da fare: anche quest'oggi l'ex Fiorentina si è allenato a parte così come Rabiot, De Sciglio e Kean, quest'ultimo prossimo al cambio di casacca. Ad attenderlo l'Atletico Madrid di Simeone.Tiago Djaló, arrivato da poco e reduce da un lungo stop, si è allenato con i compagni.

Prima di vedere in campo il francese occorrerà ancora del tempo, discorso diverso sul fronte Yildiz, sempre più una certezza. Il turco ha buone certezze di partire dal 1' con l'Empoli al fianco di uno scatenato Vlahovic, scatenato come poche altre volte in bianconero e in grande ascesa. L'obiettivo della Vecchia Signora è di superare senza grossi ostacoli la squadra di Nicola per arrivare così a Inter-Juventus del prossimo 4 febbraio davanti agli acerrimi rivali (a proposito, al Meazza c'è già il tutto esaurito). Lì dove Allegri punta ad avere abili e arruolabili Rabiot, più volte decisivo con i nerazzurri e lo stesso Chiesa: ci sarà abbondanza. Finalmente un bel problema per lo staff bianconero.