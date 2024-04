Juventus, Chiesa recuperato: ci sarà contro la Fiorentina

verso juve-fiorentina

L'attaccante ha recuperato dallo stato influenzale e farà coppia con Vlahovic. Niente da fare per Milik, ancora a parte

Tutto come previsto e auspicato in casa Juventus: Federico Chiesa ha recuperato dal lieve stato febbrile che lo aveva colpito giovedì, si è allenato regolarmente coi compagni venerdì e dunque ci sarà domenica contro la Fiorentina. Niente da fare, invece, per Arkadiusz Milik, che si è allenato a parte e va verso il forfait anche del match contro i viola.

Già ieri era trapelato un certo ottimismo in casa Juve sul recupero di Chiesa, oggi la conferma dall'allenamento che ha visto l'attaccante della Nazionale allenarsi regolarmente col gruppo. Un recupero importante per Max Allegri che, come visto in Coppa Italia contro la Lazio, conta su di lui e su Dusan Vlahovic per formare la coppia degli ex con cui superare la Fiorentina e ritrovare lo slancio anche in campionato.

Col recupero di Chiesa, si va verso la conferma della formazione vista martedì che ha dato ottime risposte in Coppa Italia, con la logica variazione - l'unica - in porta: riecco Szczesny al posto di Perin. Linea a tre con Gatti, Bremer e Danilo, a centrocampo invece Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. Sembra non ci sia niente da fare, invece, per Milik che non dovrebbe farcela neppure per la panchina.

