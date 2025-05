Chi è Damien Comolli, il dirigente che piace alla Juve

Ora è lui il nuovo obiettivo per la dirigenza Juve che, curiosamente, aveva criticato negli anni della gestione Andrea Agnelli (ad era Fabio Paratici), soffermandosi sui troppi prestiti che aveva: "Non si tratta di trading ma di semplice e chiara speculazione finanziaria. La Juventus ha circa 120 giocatori sotto contratto ma a disposizione in rosa ne tiene 25 al massimo. Perché ne preferisce gestire così tanti? Sono entrate aggiuntive grazie alla vendita di giocatori che non hanno intenzione di utilizzare in prima squadra. In pratica li compra per un milione e li rivende per cinque. Anche altri club lo fanno, ma non c’è correttezza nei confronti delle persone" le parole a Le Monde.