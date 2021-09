Champions, Juve-Chelsea 1-0: Chiesa castiga i Blues 

JUVE-CHELSEA 1-0

Allo Stadium vittoria importante per i bianconeri che restano in vetta al girone a punteggio pieno

La Juve concede il bis in Champions League e piazza un colpo importante per la classifica. Nel secondo turno del Gruppo H la squadra di Allegri batte 1-0 il Chelsea e resta in vetta al girone a punteggio pieno. Allo Stadium nel primo tempo i Blues palleggiano meglio, ma le occasioni migliori le hanno i bianconeri in ripartenza. Nella ripresa Chiesa (46') fredda subito Mendy e poi Bonucci & Co. difendono il risultato. Juve-Chelsea: le foto del match Getty Images

LE PAGELLE

Chiesa 7,5: parte a sinistra e punta Christensen, ma si fa vivo anche a destra accendendo la manovra bianconera con i suoi strappi. Nel primo tempo calcia a lato da buona posizione, nella ripresa non sbaglia e fredda Mendy

De Ligt 7: insieme a Bonucci si prende cura di Lukaku con attenzione alternandosi nelle marcature. Attento e rapido nelle chiusure

Bernardeschi 6,5: manovra da falso nove alternando qualità e sostanza. Lavora sporco senza dare riferimenti in attacco. Nella ripresa fallisce una grande occasione

Locatelli 6,5: dalle sue parti agisce Jorginho ed è dura trovare i tempi giusti per pressare e impostare. Fatica in mediana, ma non molla e chiude su tutti

Lukaku 5: De Ligt e Bonucci lo marcano stretto e lo disinnescano concedendogli poco spazio per girarsi e per farsi servire dai compagni. Nel finale spreca un'ottima occasione

Jorginho 5,5: il passo e la qualità sono i soliti, ma il prolungato possesso dei Blues in mediana sbatte contro il muro bianconero. Non trova varchi per verticalizzare e nella ripresa Tuchel lo sostituisce

Christensen 5: Chiesa ha un altro passo e quando lo punta non riesce ad arginarlo e a tenere il passo.

Ziyech 5: dovrebbe illuminare in attacco, ma commette tanti errori che segnano la prestazione



IL TABELLINO

JUVE-CHELSEA 1-0

Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (38' st Chiellini), Locatelli, Rabiot (32' st McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (20' st Kulusevski), Chiesa (32' st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani. All.: Allegri

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen (30' st Barkley), Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (17' st Loftus-Cheek), Kovacic, Jorginho (17' st Chalobah), Alonso (1' st Chilwell); Havertz, Ziyech (17' st Hudson-Odoi); Lukaku.

A disp.: Kepa, Bettinelli, Werner, Niguez Esclapez, Sarr. All.: Tuchel

Arbitro: Manzano (Spa)

Marcatori: 1' st Chiesa (J)

Ammoniti: Cuadrado (J); Alonso, Ziyech, Rüdiger (C)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Questa è solo la quarta volta in cui la Juventus vince le prime due partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol: le ultime due (quest'anno e 2018/19) sono state con Allegri.

Quello di Federico Chiesa, arrivato dopo 10 secondi, è il gol più veloce della Juventus dall’inizio del secondo tempo in Champions League.

Federico Chiesa è diventato il primo italiano a segnare in quattro partite consecutive da titolare in Champions League con la Juventus da Alessandro Del Piero nel novembre 1997.

Federico Chiesa ha portato la Juventus in vantaggio a soli 10 secondi dall'inizio della ripresa contro il Chelsea, il gol più veloce registrato in una partita di Champions League dal 2003/04 (da quando il dato è a disposizione).

Federico Chiesa ha segnato due gol nelle ultime tre partite contando tutte le competizioni, tante reti quante nelle precedenti 11.

Leonardo Bonucci ha collezionato stasera la sua partita numero 450 con la maglia della Juventus, contando tutte le competizioni.

La Juventus ha segnato con il primo tiro nello specchio che ha effettuato nella partita.

Il primo tiro della Juventus in questa partita è arrivato dopo 19 minuti e 34 secondi di gioco.

La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo: in Champions era dall’ottobre 2020 contro il Barcellona che non rimaneva senza tiri nello specchio nei primi 45 minuti.