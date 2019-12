Cassano: "Sono 4 mesi che aspettiamo Sarri, alla Juve manca Chiellini"

Antonio Cassano punta il dito verso Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio: "Tutti continuano a dire di aspettare Sarri ma sono quattro mesi che lo aspettiamo. Appena ha trovato una squadra forte come la Lazio, ha perso". L'ex attaccante, a Tiki Taka, cerca i motivi delle difficoltà bianconere in difesa: "Manca clamorosamente Chiellini che avrebbe aiutato De Ligt come Bonucci non riesce a fare".