Caso Suarez, il video dell'esame farsa: "Bambino porta cocomella"

L'esame farsa di italiano di Luis Suarez, per ottenere la cittadinanza italiana e un contratto con la Juventus, è stato ripreso in un video con una telecamera nascosta in una plafoniera dai finanzieri di Perugia. L'attaccante uruguaiano siede davanti ai professori Lorenzo Rocca e Danilo Rini alle ore 14 del 17 settembre scorso. Per gli investigatori il video è la prova che il calciatore sapeva in anticipo le domande.