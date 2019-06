Caso Mayorga, notificati i documenti della denuncia a Ronaldo

15/06/2019

Cristiano Ronaldo ha ricevuto la notifica dei documenti relativi alla causa per stupro intentata nei suoi confronti negli Stati Uniti dalla ex modella Kathryn Mayorga . Il cinque volte Pallone d'Oro è accusato di una violenza sessuale avvenuta in un hotel di Las Vegas nel 2009, quando era un giocatore del Real Madrid. Ronaldo ha fortemente negato tutte le accuse nei suoi confronti, insistendo sul fatto che l'incontro con Mayorga fosse consensuale. La scorsa settimana i legali della donna avevano portato dinanzi alla giustizia Federale il procedimento nei confronti del calciatore.

Nella documentazione presentata in un tribunale federale nel Nevada si legge che "le parti hanno accettato di ritenere che l'imputato sia perseguito in modo efficace", dal momento che Ronaldo ha ufficialmente ricevuto i documenti giudiziari del caso. L'ex modella Mayorga aveva presentato deuncia contro Ronaldo l'anno scorso, nonostante in passato fosse arrivata ad un accordo finanziario con il giocatore portoghese. Gli avvocati di Ronaldo hanno affermato che l'accordo di non divulgazione firmato con Mayorga non era "una confessione di colpevolezza". Dopo le rinnovate accuse, la polizia di Las Vegas ha riaperto un'inchiesta lo scorso anno.