Caso Mayorga, la mamma di CR7 in tackle sull'ex modella: "Non era andata lì a giocare a carte..."

07/02/2019

Mamma Dolores ancora una volta difende Cristiano Ronaldo in merito al caso Kathryn Mayorga e passa all'attacco: "Ho fiducia in mio figlio riguardo quello che è accaduto. Quando è andata lì - ha detto riferendosi all'ex modella americana che accusa il campione portoghese di averla violentata in un hotel di Las Vegas nel 2009 - non è stato certo per giocare a carte. Era li' per fare qualcosa".

A margine della presentazione della sua nuova linea di vini e olio in Portogallo, la mamma di CR7 ha aggiunto: "So chi è mio figlio, ma non voglio più parlarne". Di recente il difensore della Mayorga si era recato a Londra per confrontarsi con Jasmine Lennard, ex fidanzata del portoghese che aveva dichiarato di aver "prove compromettenti" sull'attaccante della Juve. La Lennard, con cui il portoghese ha avuto una relazione una decina di anni fa, al 'Sun' aveva definito CR7 "uno psicopatico", raccontando poi di presunte minacce ("mi ha chiesto come avrebbe reagito mio padre vedendo certe mie foto"), dopo aver aver detto di no alle sue proposte ("Mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi ma gli ho risposto che non intendevo essere la sua amante"). Accuse prontamente bollate come "falsità e illazioni" dai legali di Ronaldo.