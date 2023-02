Juve, Calvo su Santoriello: "Noi diamo rispetto e lo pretendiamo"

© juventus.com

Francesco Calvo, nuovo CFO della Juventus, è intervenuto prima della partita contro la Salernitana a proposito delle frasi del pm Santoriello pronunciate in un convegno nel 2019 e diventate virali sul web: "Alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possono assumere un significato diverso da quello che hanno in verità nel contesto corretto. Questo vale per la Juventus e per tutte le persone di Juventus che sono state coinvolte nelle indagini, e per il caso citato. La Juventus dà sempre rispetto e allo stesso tempo pretende rispetto in tutto l'iter giudiziario".