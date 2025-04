Buffon: "La Juventus aveva bisogno dell'energia di Tudor"

Quando Buffon parla di Juventus le sue parole pesano come macigni. In pochi come Gigi conoscono il mondo bianconero a 360 gradi e, anche dall'esterno, possono avere il polso della situazione. Per questo l'endorsement per Igor Tudor assume grande rilevanza. L'ex numero uno azzurro ha promosso l'arrivo del tecnico croato sulla panchina bianconera: "Igor è uno che conosce molto bene l'ambiente, ha energia da trasmettere e in questo momento la squadra aveva bisogno di questo da parte dell'allenatore". Poi Buffon si è espresso sul futuro del progetto con Tudor: "Per quel che riguarda il futuro, aspettiamo". La pazienza era un tasto su cui Gigi aveva battuto anche quando Thiago Motta era sulla graticola. In quel caso il portierone azzurro si era espresso così: "Mancano 10 giornate, probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro".