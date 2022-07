Amichevoli, Barcellona-Juventus 2-2: Kean riprende due volte i blaugrana

AMICHEVOLE DI LUSSO

A Dallas, catalani in vantaggio con la doppietta di Dembelé, l'ex Psg evita il ko ad Allegri

Kean firma il pari Juve contro il Barcellona

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce in parità l'amichevole di lusso tra Barcellona e Juventus. A Dallas, blaugrana e bianconeri mandano in scena un 2-2 ricco di grandi gol: due strepitose serpentine di Dembelé (34' e 40') portano due volte in vantaggio i catalani. Ci pensa Kean, con una doppietta (39' e 52'), a riprendere gli spagnoli, che sfiorano il 3-2 nel giro di dieci secondi con due incroci dei pali colpiti da Raphinha (su punizione) e Ansu Fati.

La seconda uscita stagionale della Juventus finisce in parità: 2-2 nell'amichevole di lusso di Dallas contro il Barcellona, capace per due volte di portarsi in vantaggio, ma ripreso da Moise Kean e fermato dai legni. Allegri parte con Bremer e Di Maria titolari, Xavi schiera dal primo minuto Dembelé, Lewandowski e Aubameyang. I fuochi d'artificio al Cotton Bowl partono tra il 34' e il 40': proprio il francese sigla il vantaggio dei blaugrana con una serpentina che fa ballare mezza difesa bianconera e un diagonale destro che non lascia scampo a Szczesny. Passano cinque minuti e la Juventus pareggia: Zakaria serve Cuadrado che di prima mette al centro per Kean, tap-in da pochi passi e 1-1.

Non trascorre neanche un minuto e un altro slalom, di nuovo di Dembelé, vale il 2-1 dei catalani, con il francese che dopo entrambe le reti esulta alla Steph Curry proprio nella Dallas battuta da Golden State in finale di Western Conference. A inizio ripresa, Allegri cambia solo il portiere (Perin al posto di Szczesny) e Gatti per Bonucci, e al 52' ecco il 2-2: protagonista ancora Moise Kean, che sfrutta l'assist in area di Locatelli e pareggia su azione partita da una verticalizzazione di Di Maria. Il Barcellona ha poi due occasioni, nel giro di dieci secondi tra il 68' e il 69', per trovare il tris, ma sia la punizione di sinistro di Raphinha, match winner nel Clasico con il Real Madrid, che il destro di Ansu Fati si stampano sull'incrocio dei pali. Finisce dunque 2-2 un divertente antipasto di Champions.