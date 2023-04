Juventus, Allegri: "Dimostrato cuore e passione, questo conta"

JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il successo sullo Sporting: "Ora pensiamo al campionato, obiettivo consolidare il 2° posto"

Max Allegri si gode il successo sullo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League, rende merito al carattere dei suoi ragazzi e poi rilancia sul campionato: "Non è stata una stagione facile, i ragazzi vanno anche aspettati, fatti crescere - le parole del tecnico della Juventus a Sky Sport, in riferimento tra gli altri all'eroe di serata Federico Gatti -. A volte sembrano bravi, poi magari hanno periodi in cui sembra che non abbiano mai giocato a calcio. Gatti ha avuto un periodo difficile, ma è una spugna, apprende molto, ha tantissima energia e tanta voglia. Credo abbia anche margini di miglioramento nella fase di possesso. Ora abbiamo l'Atalanta a 4 punti, dobbiamo mettere lei nel mirino, perché darci questo obiettivo ci permetterebbe di consolidare il secondo posto. I ragazzi lo sanno: quello che conta di più nel calcio sono i valori morali, il cuore e la passione, senza questi non vai da nessuna parte e i ragazzi li hanno messi. Ora dobbiamo andare a prenderci i tre punti a Sassuolo e ripartire anche in campionato".

Sulla partita e sul momento dei suoi Allegri ha spiegato: "È merito dei ragazzi e di tutto il gruppo che lavora alla Continassa, ci mettono tutti nelle condizioni migliori per far bene. I ragazzi stanno crescendo, ma c'è da migliorare, abbiamo commesso qualche errore di troppo e dovevamo capire meglio alcuni momenti, tipo l'ultimo cross su cui Perin ha fatto due grandi interventi".

Poi si è parlato di tattica: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con i tre a centrocampo, più geometrie e più ampiezza, nel primo abbiamo sbagliato molto, ma loro hanno corso tanto e poi sono calati. Comunque abbiamo fatto una bella partita, non era facile tornare a vincere e farlo senza subire gol. Tridente? Stasera ho deciso così, spesso rimanevamo oltre la linea della palla e questo ci metteva in difficoltà, però dovevamo fare meglio anche negli ultimi passaggi e nello sviluppo del gioco. Con la Lazio avevamo fatto molto bene, magari domenica li riproporrò, magari togliendo un difensore... Sicuramente ci vuole equilibrio, il calcio non è matematica".

In conferenza c'è stato modo di parlare dei singoli, dai portieri a Vlahovic, passando per Pogba: "La cosa più importante è che Tek stia bene. Perin ha fatto due parate straordinarie alla fine, son contento di quello che ha fatto. Il recupero di Paul è importante, da qui alla fine abbiamo tante partite e tutti devono essere a disposizione. Vlahovic? Stasera è entrato nel gol, è stato molto bravo. È forte e giovane, insieme a Milik e Kean abbiamo tre attaccanti molto forti. In base alle partite dovrò scegliere chi far giocare".

Infine ha parlato delle chance di approdo in semifinale: "Non è assolutamente finta, sapevamo che lo Sporting è una squadra forte. Dobbiamo prepararci al meglio per prenderci la qualificazione giovedì prossimo a Lisbona".