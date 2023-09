Juventus, Allegri: "Rimaniamo coi piedi per terra. Inter, Napoli e Milan davanti"

© Getty Images

Max Allegri appare molto soddisfatto del successo della sua Juventus contro la Lazio: "Sono contento della prestazione, della vittoria e soprattutto dell'atteggiamento - le parole del tecnico bianconero a Dazn -. È stato bello, c'era anche una grande atmosfera creata dai tifosi. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro. Ora possiamo dire di essere sopra la media. Lazio? Conoscevamo le loro qualità, non potevamo farli scatenare in velocità. Siamo stati bravi ad aggredirli nella loro metà campo all'inizio e a rimanere compatti quando loro sono cresciuti".