Allegri: "Dobbiamo essere un blocco granitico. Non ho parlato del rinnovo"

Il tecnico bianconero presenta la sfida dell'Allianz Stadium contro i brianzoli: "Tornano Pogba e Vlahovic. Out Chiesa e Cuadrado"

© Getty Images Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Monza. "Ci arriviamo dopo due partite in cui abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio. Abbiamo preso 8 gol, dobbiamo assolutamente migliorare. Dobbiamo tornare alla vecchie abitudini. Affrontiamo un Monza che gioca bene, già in Coppa Italia hanno fatto bene. Partita importante per fare bene". Sul momento della società: "Dobbiamo fare risultato con il Monza, in questo momento dobbiamo essere un blocco granitico tra squadra, tifosi e società". Sulla formazione: "Tornano Pogba e Vlahovic. Out Chiesa e Cuadrado. McKennie non ci sarà perché la società ha trovato l'accordo con la squadra dove andrà"

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Come arriva la Juve a questa gara? Che giocatori a disposizione?

"Ci arriviamo dopo due partite in cui abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio. Abbiamo preso 8 gol, dobbiamo assolutamente migliorare. Dobbiamo tornare alla vecchie abitudini. Affrontiamo un Monza che gioca bene, già in Coppa Italia hanno fatto bene. Partita importante per fare bene".

Ha parlato con John Elkann? Avete parlato di rinnovo?

"Sì, abbiamo parlato ma non di questo. Dobbiamo rimanere concentrati sul campionato, non va perso di vista".

Vlahovic e Pogba ci saranno?

"Vlahovic e Pogba ci saranno, non ci sarà Chiesa per un problema al flessore della gamba operata. Questione di due giorni, con la Lazio ci sarà. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico e tornerà con la Lazio. Bonucci è un po' in ritardo, bisogna aspettare. Pogba e Vlahovic sono a disposizione come De Sciglio".

McKennie ci sarà?

"Assolutamente no, è al centro delle voci di mercato. La società ha trovato l'accordo con la squadra dove andrà".

Con la partenza di McKennie come gestirà la fascia destra. Ci saranno rinforzi?

"Assolutamente no. Abbiamo Cuadrado, De Sciglio e anche Soulé".

Come stanno Pogba e Vlahovic?

"Stanno bene, nel senso che hanno fatto dei buoni allenamenti. Vlahovic come condizione sta un po' meglio di Pogba. Se un giocatore è convocato vuol dire che può giocare, hanno 30 minuti nelle gambe".

Lei lavora come se la squadra avesse 38 punti o 23?

"Abbiamo fatto 38 punti. Altrimenti si possono perdere delle certezze, la squadra ha fatto 38 punti sul campo. Noi dobbiamo lavorare su quella classifica lì, poi c'è una società forte che lavora per difendersi. Noi dobbiamo difenderci sul campo, anzi attaccare perché bisogna fare dei punti".

Paredes può giocare dal 1'?

"Paredes sta bene, ha fatto una buona partita col Monza e domani può giocare".

Non crede che il campionato sia stato falsato?

"La mia opinione serve a poco, l'ho detto anche ai miei ragazzi. Dobbiamo essere più concentrati di prima dal punto di vista calcistico. Dobbiamo fare risultato con il Monza, in questo momento dobbiamo essere un blocco granitico tra squadra, tifosi e società. Oltre al campionato abbiamo Europa League e Coppa Italia".

Potete fare 50 punti nel girone di ritorno?

"Non lo so. Voi pensavate che con tutte queste assenze la squadra potesse fare 38 punti? Abbiamo fatto un girone d'andata bello dove si sono messi in mostra tanti giovani e quindi c'è sempre un lato positivo. Chi arriva adesso ha ancora più responsabilità perché dovranno essere ancora più bravi per fare più punti".

Ha pensato a come far giocare tutto il vostro potenziale offensivo?

"Ho pensato che abbiamo una partita ogni tre giorni e bisogna gestire bene. Dipende tutto dal lavoro del gruppo e dalla convinzione del gruppo di fare qualcosa di straordinario".

Domani chi gioca sulla destra?

"Difficilmente domani cambieremo assetto tattico, ma non vuol dire che non si possa fare in futuro".