Juventus Women, Lehmann: "Calciatrice, non influencer. Douglas Luiz guadagna troppo più di me: ingiusto"

juventus women

L'attaccante svizzera: "Non sono una star, sono una persona normale. A casa con Douglas non parliamo di calcio"

Alisha, doppia festa: Svizzera avanti e Douglas Luiz alla Juve

















































































1 di 42 © instagram SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women da 27 milioni di follower, mette subito le mani avanti: "Sono prima calciatriche che influencer. Non sono una star ma una persona normale, faccio le stesse cose di tutti. La mia vita sui social è iniziata perché lo facevano anche i miei amici, poi il mio profilo Instagram è esploso e non so dire perché ma ne sono contenta perché posso incoraggiare le donne a cui piace il calcio e promuovere il movimento calcistico femminile".

Lehmann, fidanzata di Douglas Luiz, è approdata in bianconero assieme al compagno: "La Juve è un grandissimo club, la scegli per vincere. Ma a casa non parliamo tanto di calcio, è il nostro obiettivo. La differenza rispetto al calcio inglese (viene dall'Aston Villa, ndr) è che la Serie A femminile è più tecnica ma in Inghilterra c'era più pubblico allo stadio".

La 25enne, parlando a La Repubblica, ha affrontato le differenze economiche che ancora permangono tra calcio maschile e femminile: "Faccio lo stesso lavoro del mio compagno ma lui guadagna 100.000 volte più di me: tante volte gli dico che non è giusto. Dovremo raggiungere il traguardo della parità retributiva ma credo ci vorrà molto tempo".