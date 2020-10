Agnelli: "Suarez? Juve estranea. Racconti distorti"

LE PAROLE

Andrea Agnelli ha preso posizione per la prima volta sul caso Suarez. Il presidente della Juventus ha risposto agli azionisti in vista dell'assemblea: "Le frasi riportate non corrispondono alle telefonate, sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all'osservanza del segreto istruttorio - dice - L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto come più volte ribadito dal procuratore Cantone. La Juve è estranea alla vicenda dell'esame di Suarez, che il giocatore ha deciso di affrontare nonostante la Juve avesse già comunicato la volontà di non tesserarlo".

Agnelli ha toccato diversi temi ed è tornato anche su Calciopoli: "Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società. Nel corso degli anni abbiamo esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto - aggiunge rispondendo via fax per le restrizioni da Covid-19 che impediscono di svolgere l'Assemblea degli Azionisti in modalità tradizionale - Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni".

L'azionista Marco Bava ha riaperto la questione 'Ndrangheta con una domanda sul presunto incontro tra Agnelli e la famiglia Dominello. "Non è mai avvenuto. È il contenuto (falso) della minaccia estorsiva che è stata immediatamente denunciata - dice il numero uno bianconero - e tutti gli episodi sono stati denunciati dalla Juventus attraverso i funzionari operativi. La Società si è costituita parte civile nel processo sorto a seguito di tali denunce".