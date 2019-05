Agnelli a Baku in missione per Sarri: i due si sono incontrati in hotel

29/05/2019

Andrea Agnelli si è mosso ancora una volta in prima persona ed è volato a Baku per chiudere, molto probabilmente, con Maurizio Sarri. Il presidente della Juve ufficialmente è in Azerbaigian per degli impegni con la Uefa, ma è presumibile che sul tavolo ci sia anche la questione allenatore. Agnelli, infatti, ha incontrato Maurizio Sarri. Per ora, solo per un saluto formale in hotel, il Four Seasons in Neftchilar Ave, dove alloggiano sia il numero uno bianconero sia la squadra di Abramovich.



Un indizio importante che lancia sempre più l'ex tecnico del Napoli come sostituto di Max Allegri sulla panchina bianconera. Dopo la finale, indipendentemente dal risultato, si potrà uscire allo scoperto. Finale che, però, Agnelli non vedrà in tribuna perché nel pomeriggio è previsto il suo rientro in Italia.