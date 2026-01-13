Juventus, Yildiz: "Grande gara, continuiamo a spingere"

"Grande prestazione di squadra e felice di aver segnato: continuiamo a spingere, grazie per il supporto": così l'attaccane della Juventus, Kenan Yildiz, celebra la netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese nel posticipo all'Allianz Stadium sul proprio profilo Instagram. "Grande prestazione, mentalità Juve dall'inizio alla fine" i complimenti arrivati sui social dal capitano, Manuel Locatelli. Anche Michele Di Gregorio celebra il suo clean-sheet: "Una bellissima vittoria con una grande prestazione! Andiamo avanti così" il pensiero dell'estremo difensore. "Un lunedì speciale, una prestazione solida: Miretti, grazie per l'assist!" ha scritto Gleison Bremer, con il gol dedicato alla compagna in dolce attesa.