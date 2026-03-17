Juventus, le ultime verso il Sassuolo: le condizioni di Thuram, Yildiz e Vlahovic

17 Mar 2026 - 14:17
Dusan Vlahovic © italyphotopress

Dusan Vlahovic © italyphotopress

La Juventus è tornata a lavorare in vista del match contro il Sassuolo. Lavoro differenziato per Khephren Thuram dopo il problema alla caviglia rimediato contro l'Udinese ma il centrocampista francese sarà recuperato. Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic hanno lavorato in gruppo e dunque saranno convocati da Luciano Spalletti. Ancora niente da fare per Emil Holm, alle prese col recupero dalla lesione al soleo rimediata contro l'Inter.

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