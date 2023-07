Juventus, ufficiale Giuntoli: "Lavorare più degli altri con tante teste e un solo cuore"

Dopo una lunga rincorsa, adesso è ufficiale: Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Ad una settimana esatta dalla separazione col Napoli, il 51enne toscano entra a far parte del quadro dirigenziale dei bianconeri firmando un contratto di cinque anni. Il 4 luglio scorso Giuntoli aveva già preso contatto con la realtà della Vecchia Signora: visita alla Continassa e incontro col dg Calvo. "Per un bambino come me che partiva da Prato e faceva 8 ore in pullman per vedere la Juventus è un motivo di grande soddisfazione. Un’emozione incredibile” le prime parole da bianconero. Nella sua carriera dietro la scrivania ha lavorato con Spezia, Carpi e appunto Napoli con la recente vittoria dello Scudetto, il terzo della storia dei partenopei.

Cristiano Giuntoli è con noi!



Giuntoli è il nostro nuovo Football Director. Benvenuto! — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2023