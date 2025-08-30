Juventus, il calendario del girone unico della Champions League

Igor Tudor © IPA
1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund
2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus.
3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus.
4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona
5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo/Glimt-Juventus
6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos
7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus
