Juve, nuova contestazione dei tifosi allo Stadium: "Uno spettacolo indecente"

Dopo gli striscioni polemici apparsi allo Stadium a inizio settembre all'indomani della chiusura della sessione estiva del mercato, i tifosi della Juve (o per lo meno gli esponenti di uno dei gruppi ultras bianconeri) sono tornati a manifestare il proprio dissenso per l'attuale gestione del club esponendo sempre allo Stadium un nuovo messaggio di contestazione: "Spettacolo indecente". Il ko con il Napoli nella settimana che porta all'esordio in Champions e alla sfida di campionato con il Milan ha dunque riacceso gli animi e la protesta: già domani, in Svezia contro il Malmoe, la squadra di Allegri ha però l'occasione di rispondere sul campo alle critiche.