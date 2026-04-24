Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché

La Juventus ha scelto Gleison Bremer per presentare in conferenza stampa il big-match di San Siro contro il Milan. Il difensore brasiliano, infatti, incontrerà i media nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alla vigilia della gara di domenica sera contro i rossoneri. In questa stagione la Juventus spesso ha lasciato parola ai giocatori visto che Spalletti parla sempre dopo ogni partita, prima del Bologna per esempio aveva parlato Manuel Locatelli. Sarà una sfida fondamentale nella corsa Champions per la squadra di Luciano Spalletti, in caso di vittoria al Meazza i bianconeri aggancerebbero i rossoneri di Massimiliano Allegri a quota 66 punti.