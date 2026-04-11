Miccoli: "La Juve mi lasciò solo sul bus e mi umiliò. Frasi su Falcone? Mi vergogno"

Ai tempi della condanna risale anche quella frase intercettata: "Quel fango di Falcone", indirizzata allo storico giudice. "Me ne vergogno, non so come mi siano uscite quelle parole. Era l'alba, eravamo appena usciti dalla discoteca, avevo la mente annebbiata. Non cerco scuse, posso solo scusarmi. Ho sbagliato e non mi perdono". Anche se Maria Falcone, la sorella di Giovanni, lo perdonò: "Dopo la pena ho incontrato la signora Maria e suo figlio Vincenzo. Le ho chiesto scusa e parlato della vergogna che provavo, mi ha detto "ti perdono" e mi sono commosso".