Juve, McKennie: "Per me è importante che vinca la squadra"

"Per me non è importante fare gol o fare l'assist, per me è solo importante che vinca la squadra, portare una vittoria per la prossima partita". Così McKennie, autore del gol del vantaggio della Juve sul Psv nell'andata dei playoff di Champions. "Contro una squadra che gioca bene, che ha tanto talento, devi correre, fare contrasti per vincere, lasciare tutto sul campo - ha proseguito - Oggi lo abbiamo fatto, pressando in avanti, anche Gatti ha fatto una bella partita pressando in avanti, ha conquistato tanti palloni. Anche Timothy Weah, mio amico, ha fatto tante corse oggi".