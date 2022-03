Juve, Locatelli guarito dal Covid: ora può aggregarsi alla Nazionale

Manuel Locatelli è guarito dal Covid-19. Il centrocampista della Juve era risultato positivo settimana scorsa, all'indomani del match di Champions contro il Villareal. Stamani il club bianconero ha annunciato con un comunicato ufficiale la sua negatività: "Locatelli - si legge sul sito - ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano". A questo punto, il centrocampista bianconero torna potenzialmente a disposizione del ct Mancini, sempre nel caso in cui l'Italia dovesse superare la Macedonia e giocarsi l'accesso al Mondiale contro Portogallo o Turchia.

Getty Images