"Non ci sono due Pogba, lui è un giocatore molto bravo e lo ha fatto vedere in tutta la carriera". Così Kephren Thuram in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra Lille e Juventus, rispondendo a chi gli chiedeva se si sentisse l'erede di Paul Pogba. "Cerco di essere la versione migliore di me stesso, di portare le mie qualità - ha aggiunto - ma non posso dire di essere l'erede di Pogba o di qualsiasi altra persona".