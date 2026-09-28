Juve, full immersion alla Continassa per Kolo Muani: cosa gli chiede Spalletti

Kolo Muani © italyphotopress
Finita la pausa di cinque giorni concessa alla squadra, la Juventus oggi si ritrova alla Continassa per una serie di allenamenti guidati da Luciano Spalletti, che culmineranno venerdì nell'amichevole contro la Cremonese.
Tra i pochi elementi della prima squadra (gli altri sono ovviamente in nazionale) a disposizione del tecnico, secondo la Gazzetta dello Sport il focus principale sarà riservato a Randal Kolo Muani, protagonista di un "lavoro personalizzato".
Sul taccuino dell'attaccante francese c'è una doppia missione: da un lato, lavorerà sulla gestione del ruolo di prima punta centrale contro difese chiuse che concedono pochi spazi; dall'altro, sosterrà esercitazioni specifiche per muoversi da esterno offensivo, posizione in cui ha già mostrato ottime qualità.