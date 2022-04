Juve-Fiorentina, il deficit di Allegri e il surplus di Italiano: in gioco la finale di Coppa Italia

VERSO JUVENTUS-FIORENTINA

Allo Stadium la semifinale di ritorno di Coppa Italia: si riparte dall'1-0 bianconero al Franchi

Stasera e poi ancora il 22 maggio, una finale da raggiungere in gioco oggi e - potenzialmente - un posto Champions da conquistare tra un mese. Con tutti gli annessi e connessi del caso per la Juve e la Fiorentina, per Allegri e Italiano. Con una sostanziale differenza: tutto ciò che dovesse arrivare sarà per Italiano un surplus, quanto invece dovesse nel caso mancare ad Allegri sarà invece un pesante deficit. La semifinale di Coppa Italia e il finale di stagione incidono così molto diversamente sul futuro dei due tecnici e delle due squadre: la Juve insegue quel titolo e quel piazzamento europeo che rappresentano se non il dovuto almeno il minimo stagionale, la Fiorentina sta andando invece oltre le più rosee aspettative. Getty Images

L'attualità dice che stasera si riparte dall'1-0 del Franchi per i bianconeri, risultato oltremodo pesante per i viola puniti da un autogol al tramonto di una gara dominata o quasi. L'attualità dice anche che Allegri sa di giocarsi tanto. Non la panchina, ma una buona dose di tranquillità, forza e fiducia. Le punture di spillo arrivate nei giorni scorsi (da Lapo Elkann ad esempio) hanno dato fastidio, un disappunto dissimulato ma percepibile e percepito: "La Coppa Italia se la vinci non conta niente - ha detto Allegri - se la perdi è un fallimento". Frase emblematica. Momento chiave e delicato, dunque, quello in cui affidarsi allora alle certezze. A quelle che restano, per lo meno. Dybala, se mai lo è stato, non lo è più: quindi panchina. Davanti c'è Vlahovic, con lui Morata. Con il 4-3-3 spazio a Cuadrado, con il 4-4-2 possibilità per Bernardeschi. Il resto è necessità, con un centrocampo ridotto ai minimi termini che detta la concreta possibilità di rivedere Danilo in mezzo. Dall'altra parte Italiano - costretto a vincere con due gol di scarto, vale ancora la regola delle reti in trasferta - si affida a Cabral (bella la sfida nella sfida con Vlahovic) con Saponara e Gonzalez a supporto. Gli serve un'impresa, deve sfatare il tabù Juve, una maledizione quest'anno già materializzatasi due volte oltre il 90esimo, sempre nel segno di Cuadrado, a segno in campionato e autore del cross per l'autogol di Venuti nella semifinale di andata al Franchi. Appuntamento a stasera, dunque: diretta su Canale 5 alle 21 e in streaming su sportmediaset.it.