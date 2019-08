"È bello che Sarri si senta a casa in questo ambiente, dove c'è voglia di festeggiare la Juventus del passato che ha fatto tantissimo e soprattutto vedere la Juvetus del futuro". Lo ha dichiarato John Elkann a margine dell'amichevole di Villar Perosa. "Non c'è mai stata contrapposizione tra vincere e giocare bene e Sarri è la persona che lo saprà interpretare", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. "Sono convinto che la cosa più importante eèche lui si senta a casa, che sia contento dell'ambiente di lavoro e di una squadra che si è rafforzata con gli acquisti importanti che abbiamo fatto", ha proseguito Elkann. L'obiettivo di chi "viene alla Juventus è quello di vincere. Noi abbiamo intenzione di continuare quello che abbiamo sempre fatto in passato, portando avanti questa straordinaria storia", ha concluso.