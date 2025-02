Juve: ecco il primo scatto di Kelly in bianconero

Ecco il primo scatto con la maglia della Juventus di Lloyd Kelly. Accanto a lui agente Hootan Ahmadi e gli intermediari di Epic Sports, qui rappresentati da Andrea Pellegatti. Il difensore inglese classe 1998 si è trasferito in bianconero in prestito dal Newcastle con obbligo di riscatto condizionato. L'ultimo arrivato in casa Juve non ha partecipato alla seduta di allenamento alla Continassa ma è rimasto a bordocampo con il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli.