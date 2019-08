"E' una assenza molto molto importante, quella di Giorgio, ma fa parte del nostro sport. Lui ha reagito bene era carico e pronto per iniziare questo percorso, sperando di trovarlo pronto a febbraio-marzo quando si deciderà la stagione. Ci sarà bisogno anche di lui". Così il difensore della Juve Leonardo Bonucci sull'infortunio di Chiellini prima della partita contro il Napoli. "Ora starà a noi sopperire a questa grande mancanza - ha proseguito il neo capitano - Io dovrò essere da esempio per i tanti giovani, su tutti Mattehijs de Ligt che deve stare tranquillo e giocare come sa. Se è arrivato qui vuol dire che le potenzialità ci sono, come ha dimostrato nell'Ajax, ha bisogno solo di tempo per adattarsi".