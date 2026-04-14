Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa

In casa Juventus tengono banco le condizioni fisiche di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, reduce da una prestazione opaca contro l'Atalanta culminata con una sostituzione precoce, ha svolto la sessione di allenamento odierna lavorando a parte rispetto al gruppo squadra agli ordini di Luciano Spalletti. Il talento turco sta convivendo da diverse settimane con una fastidiosa infiammazione al ginocchio sinistro, un problema che si era già palesato durante la rifinitura pre-Atalanta. Nonostante il dolore, Yildiz era sceso in campo dal primo minuto, ma il persistere del fastidio ha spinto lo staff medico bianconero a imporre uno stop precauzionale.