Italiano: "Troppi errori, il ko è la storia di questa stagione del Bologna"

"Siamo stati in partita sempre, fino alla fine, abbiamo colpito due legni, un gol annullato, uno fatto, abbiamo chiamato Martinez a diversi interventi.La prestazione c'è stata, ma se commetti certi errori...". C'è amarezza nelle parole di Vincenzo Italiano, dopo il ko casalingo del suo Bologna con l'Aston Villa: "Purtroppo è la storia della stagione: abbiamo commesso 2-3 errori gravi dietro e a questi livelli non puoi non pagare. Ora serve un'impresa sportiva vera, anche perché l'Aston Villa in casa cambia passo. E comunque l'Aston Villa è la favorita per la vittoria finale. Peccato, perchè la prestazione c'è stata tutta, la gara l'avevamo preparata bene". Unay Emery, però, preferisce non dare per fatto il passaggio del turno: "Il Bologna è squadra che imprese ne ha fatte e in trasferta sa come vincere", dice il tecnico del club inglese, riferendosi alla vittoria dei rossoblù all'Olimpico con la Roma. "Noi dovremo correggere qualcosa, perché nel primo tempo eravamo avanti ma non avevamo la sensazione di averlo meritato, il Bologna ha giocato meglio e noi non riuscivamo a portare la partita dove volevamo. Nella ripresa ci siamo sciolti e le cose sono andate meglio, ma non è finita". Il tecnico spiega anche l'addio di Malen: "Voleva giocare prima punta e noi crediamo in Watkins (oggi doppietta) e quindi si è trovata una soluzione buona per lui e per noi con la Roma". Poi torna sulla crisi del calcio italiano: "L'Italia non si è qualificata al mondiale ma nelle ultime stagioni l'Inter ha fatto due finali di Champions, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, Roma e Fiorentina hanno giocato finali europee. Lo stato del calcio italiano - conclude - non è così in difficoltà a livello di club e anche per questo quella di questa sera per noi è una vittoria importante".