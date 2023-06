Italia Under 21, Nicolato: "Ho un piano per sfidare la Norvegia"

VERSO ITALIA-NORVEGIA

Il ct azzurro: "Stiamo discretamente bene, abbiamo grande voglia di andare avanti all'Europeo"

© Getty Images L'Italia Under 21 si gioca tutto nella terza e ultima sfida del girone all'Europeo di categoria contro la Norvegia. Serve un buon risultato per passare il turno: "La condizione è discreta - ha assicurato il ct Nicolato alla vigilia -, siamo felici di quanto fatto finora e speriamo di andare avanti migliorando le cose che abbiamo fatto meno bene". Gli scandinavi sono un avversario tosto nonostante le due sconfitte in due partite: "Ci adatteremo alla Norvegia, ho una strategia tattica pensata apposta".

Il girone dell'Italia è molto equilibrato e con una serie di combinazioni, nemmeno la vittoria garantirebbe il passaggio del turno agli Azzurrini. "Come pensavo questo gruppo è molto difficile, con partite che non si possono dominare. L'equilibrio è tanto e le squadre sono tutte in corsa. La Norvegia è una bella squadra ed è ben allenata, mi piace perché ha un buon palleggio. Anche senza Haaland il livello è molto alto. Ci aspettiamo una sfida di altissimo livello".

La fascia di capitano sarà sempre per Tonali al centro delle voci di mercato: "Del trasferimento non abbiamo parlato, per me è importante come giocatore e ha grande esperienza. Ci aspettiamo tanto da lui, come da tutti gli altri".