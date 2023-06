Europei Under 21: Italia a caccia dei quarti, battere la Norvegia potrebbe non bastare

La sofferta vittoria contro la Svizzera rimette in carreggiata l'Italia Under 21, che torna in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei di categoria in corso in Romania. Mercoledì contro la Norvegia, gli Azzurrini non potranno fare troppi calcoli e con una vittoria la qualificazione sarebbe quasi in tasca, sempre che Svizzera-Francia non decidano... di fare il biscotto. Se infatti la Svizzera dovesse vincere 4-3 o 3-2, le tre squadre sarebbero a pari punti nella classifica degli scontri diretti ma elvetici e transalpini passerebbero il turno grazie al maggior numero di reti segnate (nel caso di 4-3 della Svizzera) e allo scontro diretto favorevole alla Francia sull'Italia (in caso di 3-2 degli elvetici). All'Italia però per passare potrebbe anche bastare un pareggio nel caso gli elvetici non superino i Bleus. Qualche speranza anche in caso di sconfitta nell'ultimo match con gli scandinavi.