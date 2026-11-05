Il Cagliari in cerca di riscatto ma senza Obert, Nzola e Fadera

Il Cagliari ritorna alla Domus contro il Frosinone per cercare di uscire dal tunnel delle sconfitte, quattro nelle ultime quattro gare. Mancheranno però i due giocatori che avevano messo in crisi la Lazio nella prima mezz'ora, Fadera (assist) e Nzola (gol del provvisorio vantaggio). Il laterale ex Como sarà disponibile fra tre settimane-un mese. Mentre la punta angolana potrebbe tornare in campo subito dopo la sosta. Oggi terapie per tutti e due. Problemi anche sulla fascia sinistra: il tecnico Fabio Pisacane, che già doveva fare i conti con la squalifica di Obert, difficilmente potrà chiamare in causa Aurelio, frenato da affaticamento al soleo della gamba sinistra e oggi in personalizzato. Per coprire la corsia laterale il mister potrebbe utilizzare Rodriguez con Mina (o Deiola) e Kofler coppia centrale. Sulla fascia destra potrebbe giocare dal primo minuto Sugawara, coperto alle sue spalle da Zè Pedro. Oppure insistere su Adopo, utilizzato in quel ruolo all'Olimpico dopo l'uscita di Fadera, Per la mediana certo il ritorno di Winks accanto a Romano. Probabile conferma, invece, a sinistra per Fazzini mentre davanti ci sarà la coppia Maldini-Mendy ma è possibile anche una chance dal primo minuto per Kevin Carlos. Per Pisacane ancora due giorni per trovare le soluzioni giuste per sostituire i tre titolari dell'Olimpico.