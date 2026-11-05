Genoa, Baldanzi: "Momento magico e vogliamo prosegua col Milan"

05 Nov 2026 - 19:40
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Non vuole fermarsi il Genoa. Tre vittorie consecutive in una settimana per risalire in classifica e lasciarsi alle spalle un avvio di stagione difficile con un solo punto nelle prime cinque gare. A certificare la svolta Tommaso Baldanzi, a segno contro la Juventus, a margine del lancio della prima linea di maglie storiche del Genoa presso il Genoa Store di Piazza Banchi nel cuore della città vecchia. "È stata una settimana bellissima, soddisfacente al massimo. Ci siamo ripresi un po' tutta la felicità che ci mancava. Non è scattato nulla, non è cambiato nulla. Abbiamo sempre continuato a lavorare, abbiamo sempre lavorato forte, soprattutto nei momenti difficili, che non è facile. Quindi siamo felici di questo momento e lo vogliamo far durare il più possibile", commenta. Prima della sosta però ancora una sfida impegnativa contro un Milan reduce dalla vittoria nel derby. "Sicuramente una squadra molto forte - ricorda -. Ma era una squadra forte anche la Juve, sono squadre forti anche Lecce e le altre squadre con cui abbiamo giocato come la Fiorentina e il Venezia. Dipende tanto da come approcciamo le partite, da come facciamo noi. E anche se è sicuramente un avversario tanto forte ci teniamo a far bene e a continuare così". 

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