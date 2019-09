"Una bella serata, non era una partita semplice. Loro sono una squadra molto ostica, si è giocato su un campo molto difficile. Il mio compagno di squadra Mkhtaryan ha fatto una bella partita, lo aspetto in squadra". Così Lorenzo Pellegrini, autore del secondo gol azzurro nella sfida contro l'Armenia vinta dall'Italia 3-1. "Sulla punizione nessun problema con Sensi. Ci sono tanti giocatori che la vogliono battere, l'importante è quello che si fa in campo", ha spiegato il giocatore della Roma alla Rai.