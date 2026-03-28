Caso Bastoni-Kalulu, Nesta si schiera: "È un top. Anche io ho simulato tantissime volte..."

Per un difensore, ricevere un attestato di stima da una leggenda del ruolo come Alessandro Nesta non è una cosa da tutti i giorni. L'ex centrale di Milan e Lazio ha riservato parola al miele per Alessandro Bastoni tornato su buoni livelli con la Nazionale dopo essere stato travolto dalle critiche per la simulazione costata il secondo giallo a Kalulu in Inter-Juventus: "Devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e contro l'Irlanda del Nord, pur non essendo al meglio, è tornato protagonista con una grande partita. Io sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è un giocatore super".