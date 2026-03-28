Italia-Bosnia, i precedenti: l'ultima vittoria nel 2024, nel 1996 l'addio di Sacchi

L'Italia affronterà la Bosnia: i precedenti sorridono agli azzurri con quattro vittorie, un pari e una sola sconfitta nei sei match precedenti. A proposito del ko, avvenne nel 1996: una amichevole a Sarajevo finita 2-1 per i padroni di casa e che segnò la fine dell'era di Arrigo Sacchi sulla panchina azzurra. Il pareggio risale al 2020 in Nations League. Il più recente incrocio è del giugno 2024 e fu risolto da una zampata di Davide Frattesi.