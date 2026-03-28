Bosnia, Muharemovic: "Daremo una lezione agli italiani. Temiamo solo Dio, li divoreremo"
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Tarik Muharemovic non ha dubbi sulla sua Bosnia. Il difensore del Sassuolo è convinto del passaggio del turno di Dzeko e compagni nella finale playoff contro l'Italia e lo ha ribadito, a caldo, dopo la vittoria sul Galles: "Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Temiamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorare chiunque verrà lì".
L'impresa del successo ai rigori sul Galles resterà nella storia bosniaca, che ora vuole completare l'opera davanti al pubblico di casa: "Credetemi, è difficile trovare le parole giuste. Fatico a stare in piedi, ma abbiamo vinto e dimostrato di lottare fino alla fine. Non festeggeremo troppo perché ci aspetta una partita importante già martedì".