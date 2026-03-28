Bosnia, Muharemovic: "Daremo una lezione agli italiani. Temiamo solo Dio, li divoreremo"

Tarik Muharemovic non ha dubbi sulla sua Bosnia. Il difensore del Sassuolo è convinto del passaggio del turno di Dzeko e compagni nella finale playoff contro l'Italia e lo ha ribadito, a caldo, dopo la vittoria sul Galles: "Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Temiamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorare chiunque verrà lì".