Iran qualificato ai Mondiali USA 2026, ora che succede?

I PROBLEMI IN CASO DI PARTECIPAZIONE: L'ORDINE DI TRUMP



Anche qualora l’Iran fosse autorizzato a partecipare, un ulteriore ostacolo riguarda l’accesso dei giocatori, dello staff e soprattutto dei tifosi negli Stati Uniti. Un ordine esecutivo di Trump, emesso il 20 gennaio 2025, ha introdotto severe restrizioni sui visti per cittadini di 41 paesi, tra cui l’Iran, considerato una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo Newsweek e Middle East Monitor, questa misura impedirebbe ai tifosi iraniani di entrare negli Stati Uniti, privando la squadra di un supporto cruciale. Inoltre, anche i membri della delegazione ufficiale potrebbero incontrare difficoltà, nonostante esenzioni per atleti e staff siano teoricamente possibili.

La struttura del torneo complica ulteriormente la situazione. Solo una squadra non ospitante, la terza classificata del Gruppo A, giocherà tutte le partite di gruppo in Messico, evitando gli Stati Uniti. Per l’Iran, che la squadra sia collocata in un gruppo con una partita negli Stati Uniti, rendendo inevitabile un confronto diretto con le restrizioni sui visti. Persino un eventuale passaggio ai quarti di finale porterebbe la squadra a giocare a Miami, negli Stati Uniti, rendendo la questione dei visti un problema ineludibile.