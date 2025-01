Inchiesta curve, l'interrogatorio di Inzaghi: "Dissi a Ferdico che avevo fatto il mio"

Calhanoglu ha detto di aver incontrato Nepi "solo due volte" mentre per Inzaghi il passaggio sarebbe stato ancor più occasionale: "Ci siamo visti sotto casa mia, stavo con il cane e lui stava con un’altra persona (…) un incontro che sarà durato 10 minuti, durante il quale abbiamo parlato dell’andamento della squadra. L’ho incontrato solo una volta (…). Del mio incontro con Maurone non ho detto nulla alla società perché non ci vedevo nulla di male (…) - ha concluso il tecnico -. Ferdico l’ho conosciuto successivamente, in un periodo posteriore rispetto alla conoscenza di Maurone, non ricordo dove l’ho conosciuto, anche se mi viene in mente Riad, quando abbiamo vinto la Supercoppa contro il Milan".