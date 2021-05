Zhang Jr.: "Scudetto speciale, bello condividerlo con i tifosi"

FESTA INTER

"In cinque anni abbiamo affrontato tante difficoltà, ma siamo tornati forti"

"E' un momento speciale, una grande emozione. E' bellissimo condividere tutto questo con i tifosi". Lo ha detto Steven Zhang, presidente dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la consegna della Coppa dello Scudetto. "In cinque anni abbiamo affrontato tante difficoltà, ma siamo tornati forti - ha aggiunto -. Ringrazio chi mi ha supportato in questi 5 anni nel club, volevamo portate un trofeo importante e ce l'abbiamo fatta". Inter, ecco la premiazione dello scudetto Getty Images

Poi una battuta sul momento cruciale in cui ha capito che l'Inter poteva vincere lo Scudetto: "Dal primo allenamento ho pensato che si poteva vincere, poi dopo la partita con la Juve ho visto una squadra cresciuta e lì ho capito che si poteva vincere". "Volevamo vincere qualcosa di importante e così è stato - ha proseguito il numero uno nerazzurro -. Non solo al mister e alla squadra, ma voglio ringraziare tutti quanti nella società. Vogliamo condividere questa gioia con tutti".

AI CANALI SOCIAL DELL'INTER: "PREMIATO IL LAVORO DI 5 ANNI"

“È un momento speciale, faccio fatica a descriverlo con le parole. Tutto quello che abbiamo fatto nell’ultimo anno, ma non solo... Ogni giorno, ogni match degli ultimi cinque anni è stato importante. Ogni cosa fatta è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Il lavoro ha dato i suoi frutti, tutte le difficoltà sono ripagate da questa gioia e voglio condividerla con tutti gli interisti in ogni angolo del mondo. Spero si siano goduti questo momento". "Grazie a chi ha creduto in me, grazie a chi ci ha supportato in questi anni, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tagliare questo traguardo, non solo la squadra e l'allenatore. Avevamo l'obiettivo di riportare l'Inter a vincere un trofeo e ce l'abbiamo fatta. La speranza è che questa gioia e questa energia positiva possano continuare per cento anni". "Vincere lo Scudetto è tutta una questione di gruppo. Non si vince per caso. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi cinque anni. Conte ha spinto tutti noi verso l'obiettivo, non solo i giocatori. È un grande motivatore e oggi il traguardo è stato tagliato anche e soprattutto grazie a lui".